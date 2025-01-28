Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlı kulüp en son Iğdır FK’da forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Çoban’ı renklerine bağladı.
Sakaryaspor’la 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Çoban, Iğdır FK formasıyla 15 lig maçında 827 dakika süre alırken, 1 asist yaptı. Gurbetçi oyuncu, sezon başında Iğdır’a gitmeden önce de Süper Lig’de Eyüpspor foramsıyla 1 maçta 60 dakika süre aldı.
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