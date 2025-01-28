Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi Play-Off maçlarının grupları ve fikstürü belli oldu. Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, Eskişehir’de oynanacak maçlarda D grubunda mücadele edecek.

Eskişehir’de oynanacak play-offlarda 4 grupta 16 takım mücadele edecek olup, normal sezonu 3.grupta ikinci olarak tamamlayan Sungurlu Belediyespor, 4.grup birincisi Mersin Yücelen Anamurspor, 2.grup üçüncüsü Kocaeli Gölcük Belediyespor ve en iyi dördüncü takım olarak tamamlayan Kahramanmaraş Mado 6 Şubat Maraşspor’la birlikte D grubunda yer alıyor.

Sungurlu Belediyespor, maçlarını Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynayacak olup, ilk maçında 7 Şubat Cuma günü, saat 18.30’da Gölcükspor’la karşılaşacak. İkinci maçını 8 Şubat Cumartesi günü 16.30’da Kahramanmaraş Mado 6 Şubat Maraşspor’la yapacak olun Sungurlu Belediye, son maçında ise 9 Şubat Pazar günü, saat 17.30’da Mersin Yücelen Anamurspor’la karşı karşıya gelecek.

İLK İKİLER FİNALE KALACAK

4 grupta 16 takımın mücadele edeceği play-off maçları sonunda, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar final grubuna yükselecek. 1.Lig’e yükselecek takımların belli olacağı final maçları 14-16 Şubat tarihlerinde, yine Eskişehir’de oynanacak.