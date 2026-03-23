Çorum Sanat Eğitim Derneği Başkanı, ressam Bünyamin Ağbal, “Toprak Renginde Zaman Ötesi II” adlı kişisel resim sergisini, Gaziantep’teki Sanko Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Hitit kültüründen ve Çorum’un tarihî mirasından ilham alan 20 eseri bir araya getiren sergi, 3 Nisan akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Bünyamin Ağbal, sergi açılışında yaptığı konuşmada "Zamanın Sessiz Tanıklarının", izleyiciyi Anadolu’nun kadim geçmişiyle çağdaş sanat arasında kurulan güçlü bir bellek yolculuğuna davet ettiğini söyledi.

Sergide yer alan eserlerde; tarih, mitoloji ve kültürel hafızayı, tuval üzerinde özgün bir plastik dil ile yeniden yorumladığını anlatan Ağbal, "Resimlerimde özellikle Hitit Uygarlığına ait semboller, figüratif anlatımlar ve mitolojik göndermeler ön plana çıkıyor. Toprak, mavi ve turkuaz tonlarının hâkim olduğu renk paleti; zamanın katmanlarını, insanın doğayla ve geçmişle kurduğu ilişkiyi görünür kılıyor. Her bir eserim, geçmişin sessiz ama güçlü tanıklığını bugünün izleyicisine aktaran görsel bir anlatı niteliği taşımaktadır" dedi.

Ağbal, “Çorum ve Gaziantep’in, Hitit uygarlığı dolayısıyla bağı ortak noktamız. Bu atmosfer içinde Hitit temalı eserlerimi sanatseverlerle buluşturmak da ayrı bir anlam taşıdı.” ifadesini de kullandı.