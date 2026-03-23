Dünyanın en büyük 5 uluslararası mücevher fuarı arasında gösterilen ve bu sene 40. yılını kutlayan IJS Istanbul Jewelry Show, 01 – 04 Nisan 2026 tarihleri arasında 59. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Küresel mücevher ticaretinin en önemli buluşma noktalarından olan organizasyon, sektörün tasarım, üretim ve ticaret gücünü İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek.

Online ziyaretçi kayıtlarının sürdüğü IJS Istanbul Jewelry Show, aralarında Çorumlu kuyumcuların da olduğu beş kıta ve 125’den fazla ülkeden binlerce sektör profesyonelini, Türkiye’nin kalbinde ağırlayacak. Alıcılar, toptancılar, zincir mağazalar ve yatırımcılar, mücevher firmalarının yeni sezon koleksiyonlarını ilk gören olmak ve doğrudan üreticilerle temas kurarak, avantajlı tedarik anlaşmaları yapmak için IJS’te olmayı bekliyor.