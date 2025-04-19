Çorum'da trafik polisleri, aynı gün içinde 30 dakika arayla bir araca iki farklı park cezası kesti.

Toplamda 1986 TL tutarındaki cezaya isyan eden sürücü, hatalı parkta ilk yazılan cezanın ardından en azından sürücünün bilgilendirilmesi veya aracını bulundurduğu yerden kaldırması için uyarılması gerektiğini savundu.

ÇORUM HABER ihbar hattına hatalı park yüzünden 'bir günde defalarca ceza yedikleri' yönünde şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, polislerin birbirlerinden habersiz şekilde ceza yazmasının haksız bir uygulama olduğunu ifade ederek, bu konuda ekiplerin biraz daha duyarlı ve hassas olmalarını istedi.