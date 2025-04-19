Kadastro Genel Müdürlüğü, hissedarların hak kaybı yaşamamaları için 90 gün içinde başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu. Miras yoluyla ya da satın alım yoluyla hisseli tapu sahibi olanlar için kritik uyarı geldi. Uzmanlar, 90 günlük süreyi hatırlatarak, işlem yapmayanların hakkının yanacağını duyurdu. Tapu sahipleri için süre her geçen gün daralıyor. Peki ön alım hakkı nedir? Tapu sahipleri ön alım hakkından yararlanmak için ne yapmalı? İşte detaylar…

ÖN ALIM HAKKI (ŞUFA) İÇİN 90 GÜN SÜRE

Miras ya da satış yoluyla birden fazla kişiye geçen taşınmazlarda hisseli tapu düzenlemesi geçerli oluyor. Bu tür tapularda hissedarlara, diğer pay sahiplerinin taşınmazlarını satması durumunda öncelikli satın alma hakkı, yani "ön alım hakkı" tanınıyor.

Eğer satış işlemi yapıldığında diğer hissedarlara bildirim yapılırsa, bu kişiler 90 gün içinde dava açarak ön alım haklarını kullanabiliyor. 90 gün içinde harekete geçmeyenler ise bu haklarını tamamen kaybetmiş sayılıyor.

FERAGATNAME ALINMASI ÖNEMLİ

Taşınmaz satışı sırasında diğer hissedarlardan alınacak bir feragatname, satışın iptal edilmesini önlemek adına büyük önem taşıyor. Feragatname alınmadıysa, satış sonrasında hissedarlar mahkemeye başvurarak satışa itiraz edebiliyor.

Satışın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde dava açılması şartı bulunuyor. Ancak satış diğer hissedarlara bildirildiyse, 90 gün içinde dava açılması gerekiyor. Aksi takdirde ön alım hakkı düşüyor.

BAŞVURUYU KAÇIRAN HAKLARINI KAYBEDEBİLİR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hisseli tapu sahiplerine bir kez daha süreyi kaçırmamaları konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların, taşınmazla ilgili bir satış gerçekleşmesi durumunda noter bildirimi sonrasında 90 gün içinde başvurmaları gerekiyor.

Aksi halde dava açma hakları sona erecek ve taşınmaz üzerindeki öncelikli alım haklarını kullanamayacaklar.