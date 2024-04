CHP Belediye Meclis Üyesi Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, siyasetin grup veya toplum vicdanına sahip olmayı gerektirdiğini belirtti. Nazik Bulut, siyasetin çeşitli oyunlarla rakibini yenip her türlü dolap çevirmekten öte bir hizmet yarışı, bir toplumsal sorumluluk olduğunu belirtti.

CHP Meclis Üyesi Bulut, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda; “siyaset, bir "grup" veya bir "toplum" vicdanına sahip olmaktır” ifadesini kullandı.

Nazik Bulut’un dikkat çeken paylaşımı şu şekilde: “Siyaset, pis ve çirkin manevraların, ahlaksız temaların, rakibi yenip koltuğu elde etmek için her çeşit dolabı çevirmekten çok öte bir şeydir.

Siyaset, bir toplum ve bilgiye olan bağlılıktır, topluma karşı duyarlılıktır, toplumun yazgısına ve konumuna ilişkin bilgi ve topluma karşı sorumluluk duygusu taşımaktır. Bir "grup" veya bir "toplum" vicdanına sahip olmaktır.

Bireyin, yaşadığı toplumun çile, hareket ve hayatına her yönden ortak olmasıdır; toplumun duygu ve yazgısına katıksız katılmaktır. Bu yolda tüm kalbim ve vicdanımla Çorum için, canım memleketim için çalışacağıma söz veriyorum. Teşekkürler Çorum.”

Editör: HABER MERKEZİ