Köy Enstitülerinin kuruluşunun 84. Yıldönümü nedeniyle dernek binasında “Yücel’in Çiçekleri” adlı belgesel film izlendi.

Etkinliğe; İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, dernek yönetim kurulu üyeleri ile bazı üyeler katıldı.

Cengiz Özkarabekir imzalı belgesel film "Yücel'in Çiçekleri", dönemin efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un yaşam hikayeleri üzerinden zorluklara ve tehditlere aldırmadan uyguladıkları ve başarılı oldukları Köy Enstitülerini anlatıyor.



“KÖY ENSTİTÜLERİ MODELİ

YENİDEN HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi Başkanı Uğur Demirer, Cumhuriyet rejiminin en önemli atılımlarından biri olan Köy Enstitülerinin, aydınlanma yolunda bir devrim niteliğinde olduğunu vurgulayarak, çağdaş, aydın, bilinçli insanlar yetiştiren bu kurumun kapatılmasının ülkemizin cehalete ve karanlığa sürüklenmesine zemin hazırladığını ifade etti.

ADD Şube Başkanı Demirer, Köy Enstitüsü modelinin güncellenerek yeniden hayata geçirilmesini istedi.

Köy Enstitüsü, Türkiye'de ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihinde açılmıştı.

Tamamen Türkiye'ye özgü olan bu eğitim projesini 28 Aralık 1938 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel bizzat yönetmişti. 1947 yılında bazı köy enstitüleri devre dışı bırakılmış, 1954 yılında da tamamen kapatılmıştı.