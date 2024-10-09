Çorum’un tek kadın futbol takımı Buharaspor, geçen yıl olduğu gibi yeni sezonda da liglerde Çorum’u temsil etmeye hazırlanıyor.

Kulüp Başkanı Fatih Atlı, geçen sezon U17 Ligi’nde Çorum’u temsil ettiklerini hatırlatırken, yeni sezonda da A takım ve U17 kategorilerine katılmak üzere başvuru yapmaya hazırlandıklarını belirtti ve bu konuda Çorumlu sanayici ve iş insanlarının desteğini beklediklerini söyledi.

Çorum’un tek kadın futbol takımı olduklarını da hatırlatan Fatih Atlı, takımlarına katılmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.