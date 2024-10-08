Ülke genelinde bu yıl 8-14 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası Çorum’da görkemli bir törenle açıldı. Saat Kulesi'nden start alan kortej yürüyüşüne, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Hakem Atama Sorumlusu Mustafa Bıçakcı, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, antrenörler ve sporcular katıldı. Mehter takımını eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşü Çorum Valiliği önünde sona erdi.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Kadeş Meydanı’nda bir tören daha düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Ferhat Yıldız, Erdoğan Şahinci, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürü Nadir Solak, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, sporcular, antrenörler ve veliler katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlik Mehter takımının hazırladığı gösteri ile devam etti. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın günün anlam ve önemini içeren konuşmalarının ardından Hakan Taştan önderliğindeki judocular ve Halil Özduran önderliğindeki minik tekvandocular hünerlerini sergiledi.

ÇEKİLİŞLE SPORCULARA

TOP VE FORMA VERİLDİ

Kadeş Meydanı’nda gerçekleşen Amatör Spor Hatası açılış töreninde sporcular için özel çekiliş düzenlendi.

Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı tarafından gerçekleşen çekilişte 2 sporcuya voleybol topu, 2 sporcuya basketbol topu ve 2 sporcuya futbol topu verilirken, 5 sporcuya ise Çorum FK forması hediye edildi.

‘ULAŞAMADIĞIMIZ GENÇ KALMAYACAK’

Amatör Spor haftası etkinlikleri kapsamında Kadeş Meydanı’nda düzenlenen törende bir konuşma yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum’da gençleri amatör spora kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasına protokol üyelerini selamlayarak başlayan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum’da sporu şaha kaldırmak adına yoğun emek verdiklerini belirtti. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışma gerektiğine de vurgu yapan Arıcı, “Amatör Sporu kalkındırmak adına gerek Çorum Belediyesi, gerekse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Biz sporcuların gelecekleri adına sadece fiziki anlamda değil ahlaki anlamda da donanımlı olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız bizler için bir şans. Kendisi de amatör sporun içinden gelen biri. Bu yüzden ülkemizde amatör spora verilen değerin de farkındayız. “Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı kurtrarır” sözünden yola çıkarak buradan herkese söz veriyorum. Çorum’da amatör sporun ulaşamadığı hiçbir genç kalmayacak. Bize bu yolda destek veren Valiliğimize, Belediyemize ve İl Müdürümüze teşekkür ederiz” dedi.

‘AMATÖRLER TÜRK SPORUNUN KALBİDİR’

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, konuşmasında gençlerin toplumdaki öneminden bahsetti.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri altında düzenlenen törene katılan herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Amatör Spor haftasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Gençler ve minik sporcuların bir araya geldiği ve Türk sporunun geleceğini şekillendiren bu önemli hareketin bir parçası olmaktan dolayı onur duyduğunu da ifade eden Şahin, “Amatör spor, yalnızca sporun temelini değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve birlikteliğinde simgesidir. Spor, toplumlar arası köprüler kurarken, insanlarımızı daha sağlıklı, mutlu ve dinamik bir yaşam tarzına teşvik etmektedir.

Kuşkusuz amatörler, Türk sporunun kalbidir. Sizlerin azmi, tutkusu ve gösterdiği büyük çaba, profesyonelliğe giden yolun en kıymetli yapı taşlarını oluşturmaktadır. Çıktığımız bu yolculukta, her amatör sporcu bir başarı hikayesinin temelini atmakta ve bu hikayeler Türk sporunun yarınlarına ışık tutmaktadır” dedi.

Şahin konuşmasının devamında her şampiyonun spora amatör olarak başladığının da altını çizerken, Çorum’dan nice şampiyonların yetişmesi adına herkesin amatör spora destek vermesi gerektiğini savundu. Şahin konuşmasını, Çorum Valiliğine ve Çorum Belediyesine amatör spora verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek noktaladı.

‘SPOR ŞEHRİ ÇORUM İÇİNEL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE ÇALIŞMALIYIZ’

Etkinliğin son konuşmasını Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat yaptı. Yağbat konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, Çorum’u spor şehri yapmak için el ele, gönül gönüle çalışılması gerektiğini ifade etti.

Protokol üyelerini ve törene katılan sporcuları, velileri, hakemleri, antrenörleri selamlayarak konuşmasına başlayan İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu önemsediklerini söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana Çorum’u spor şehri yapmak adına önemli yatırımlar kazandırdıklarını da ifade eden Yağbat, “Belediye olarak son 5 buçuk yılda bizim bir vizyonumuz var. Çorum’u spor şehri ve sporcu dostu bir şehir yapmak. Bunun için el ele, gönül gönüle çalışmamız lazım. Belediye olarak altyapı, üstyapı her türlü mücadelenin içerisindeyiz. Sizler bizden talep edeceksiniz. Bizde devlet millet el ele mantığı ile Çorum’a istediklerinizi yapma konusunda çalışacağız. Bu sene yaklaşık 3 milyon TL malzeme desteğinde bulunacağız. Bunun çalışması devam ediyor. Spor mücadele ister, azim ister. Bizde yavrularımızdan azimle mücadele etmelerini istiyoruz. Bunu yaparken de derslerini ihmal etmelerini istemiyoruz. Disiplinli bir şekilde çalıştıkları zaman herşeyin üstesinden geleceklerinden de inancımız tam. Bugünden sonra çıktığını her platformda başarıya giden yolu amatör bir ruhla aşmanız temennisi ile hepinize amatör spor haftasının hayırlı olmasını diliyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.