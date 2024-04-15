15-17 Nisan 2024 tarihlerini kapsayan 3. Dünya Hitit Günü, Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yılı nedeniyle geniş bir uluslararası katılıma sahne olacak.

Bu akşam açılış konuşmalarından sonra Hitit Ensamble Grubu ve geleneksel Japon müzik aletleri çalan Japon sanatçıların birlikte sunacakları konserde, Atsuko Suetomi, Takaaki İwasa, Ferhat Erdem, Çağatay Akyol, Tülay Örten Yıldız, Erdem Şimşek ve Cemal Özkızıltaş sahne alacak.

Saat 21.30’da “Anadolu’da Hitit Renkleri” konulu uluslararası plastik sanatlar sergisi açılacak. Mini resepsiyonla günün programı sonlanacak. Yarın sabah ebru, baskı, çivi yazısı, resim atölye çalışmaları başlayacak. Akşamki panelin konusu ise, Türkiye’de yapılan Japon kazıları.