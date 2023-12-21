16-17 Aralık tarihleri arasında Tevfik Kış Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda 12 kulüpten sporcular mücadele etti. Lig usulüne göre oynanan müsabakalar 3 kortta yapıldı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği il birinciliğinde lig maçları tamamlandı. Gözler şimdi yarı final ve final müsabakalarına çevrildi. Wushu İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamada yarı final ve final müsabakalarının 30-31 Aralık tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat Mekke'nin Fethi Kulüplerarası Budokaido İl Birinciliği'nin ilk ayağında 404 sporcunun mücadele etmesinin kendileri için onur verici olduğunu söyledi. Bu yıl içerisinde yine bir organizasyonda 513 sporcunun katıldığına dikkat çeken Bolat, "Türkiye Şampiyonası havasında organizasyonlar yapıyoruz. Bu sayılar Türk sporcunun geleceği adına umut verici ve sevindiricidir. Bize her konuda destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar'a teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.