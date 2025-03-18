Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törene Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, kurum müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti il başkanları, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Personel Yüzbaşı Cem Ocak, “Çanakkale, düşman askeri için; ‘Onlar bu topraklarda can verdikten sonra artık bizim ecdadımız olmuştur’ diyen asil bir ruh halidir. Metrekareye 6 bin merminin düştüğü mahşer yeri, dünyanın en büyük şehitliği, her sayfası şüheda kanıyla yazılmış, kendi cenaze namazını kılanların 15 yaşında toprağa düşen, okulu bırakıp cepheye koşanların destanıdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde bu vatanı bize mukaddes kılan ve emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.” ifadesini kullandı.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYALARI VE BERATLAR TAKDİM EDİLDİ

Törende iki gazi ve iki şehit yakınına devlet övünç madalyası ve beratı Vali Ali Çalgan takdim etti.

Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam’ın devlet övünç madalyası ve beratı şehidin babası Bedri Karaçam’a, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay’a devlet övünç madalyası ve beratı eşi Esma Çalgay’a, Gazi Piyade Yarbay Bayram Aşkın ve Gazi Piyade Uzman Çavuş Hakan Kayacı’ya devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Törenin devamında Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anlatan ‘Çanakkale Geçilmez’ adlı tiyatro oyunu ilgiyle izlenirken, ödül töreni ile program sona erdi.