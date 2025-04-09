Hürriyet Yazarı Noyan Doğan, okuru tarafından kendine yöneltilen “1987 doğumlu vatandaş Turan T., 2009 yılının Ağustos ayında bir otomotiv firmasında ilk sigortalı işine başladı ve o tarihten bu yana aynı işyerinde çalışmayı sürdürüyor. Emeklilik tarihini ve emeklilik sonrası çalışma hakkını merak eden Turan T., uzmanlara yönelttiği soruda, “Bugün emekliler hem maaş alıp hem çalışabiliyor. Ancak bizim nesil için bu hak olmayacağı söyleniyor. Bu doğru mu?” sorusunu yanıtladı. Noyan Doğan, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanların farklı bir sisteme tabi olduklarına dikkat çekti.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Türkiye’de emeklilik sistemi, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren reformla köklü bir değişim geçirdi. Bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olanlar için hem emeklilik yaşı hem de prim gün sayısı yükseltildi. 2008 öncesi sistemde daha erken yaşta ve daha az primle emeklilik mümkünken, yeni düzenlemeyle birlikte çalışanların emekliliğe erişim süresi uzadı ve şartlar ağırlaştı.

60 YAŞ VE 7200 GÜN ŞARTI İLE EMEKLİLİK

1 Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik koşulları şu şekilde:

Yaş Şartı: En az 60 yaşını doldurmak

Prim Gün Şartı: En az 7200 prim günü tamamlamak

Bu kapsamda örnek bir çalışan olarak 1987 doğumlu ve 2009 yılında sigorta başlangıcı olan bir vatandaş, 2047 yılında, yani 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilecek. Bu, yaklaşık 38 yıllık bir çalışma süresi anlamına geliyor.

ÇİFT MAAŞ UYGULAMASI ARTIK MÜMKÜN DEĞİL

En çok merak edilen konulardan biri de emekli olduktan sonra çalışmaya devam etme hakkı. 2008 öncesinde sigortalı olanlar, emekli olduktan sonra iş hayatına devam edebiliyor ve Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek hem emekli maaşı hem de maaş alabiliyordu.

Ancak yeni sistemde bu hak kaldırıldı. Uzmanlar bu konuda şu noktalara dikkat çekiyor: Emekli maaşı alırken çalışmaya devam edenlerin maaşı kesilecek. Ya çalışılacak, ya emekli maaşı alınacak. İki gelir birden mümkün olmayacak.