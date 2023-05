Kariyerinde, Çorum’da bir ilki gerçekleştirdiği için hem Çorum FK’nın, hem de Çorum şehrinin kendisinde çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Salih Zafer Kurşunlu, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir şampiyonluk hikayesinin ardından sezonu şampiyon olarak tamamlamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Hak edilen ve özlenen bir şampiyonluk. Çok emek verdik ve kupayı kazandık.

Öncelikle, bu kupayı kazanmamızda emeği olan takım arkadaşlarım ve hocalarıma, Kulüp Başkanımız Oğuzhan Yalçın’a, sezon boyunca kalbiyle, ruhuyla bize kaptanlık yapan Murat Yıldırım’a, her daim yanımızda olan ve bizlere hem arkadaşlık, hem abilik yapan Kulüp CEO’muz Abdülhamit Yıldız’a, bizim yatıp kalkan Sportif Direktörümüz Muhammed Fettahoğlu’na, değerli yöneticilerimize, kulüp personelimize, sağlık ekibimize ve bizi hem deplasmanlarda, hem Çorum’daki maçlarda bir an olsun hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Çorum FK taraftarlarına teşekkürü bir borç bilirim. Tabii, bunun yanında bir sezon soyunca bizlerin hep arkasında durup destek olan, cesaret veren, her daim yanımızda olan Sayın Bakanımız Muhsin Dere’ye de teşekkür etmek isterim.

Bir insanda ilkler hiç unutulmaz. İlk şampiyonluğumu bu takımda yaşadığım için, bu takım ve bu şehir her zaman kalbimin bir köşesinde bana hatıra olarak kalacak. Yeni sezonda, yeni hedeflerle görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.