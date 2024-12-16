Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Amed Sportif Faaliyetler’le 1-1 berabere biten maçtan sonra yaptığı açıklamada takıma güvenini yineledi.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 16.hafta maçında konuk ettiği Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’le 1-1 berabere kaldı. Maçta ikisi ilk yarıda, biri de son saniyede olmak üzere 3 topu direkten dönen, yediği beraberlik golünü ise kendi kalesine atan Ahlatcı Çorum FK çok kritik 2 puan kaybetmesine rağmen play-off potasındaki yerini korumayı başardı. Kırmızı-siyahlı ekibin onursal başkanı Muhsin Dere, maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takıma olan güvenini yinelerken, “Ahlatcı Çorum FK’mız, evimizde, Amedspor karşısında direklerle imtihan olduğu karşılaşmadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Maçın tamamında etkili oyunu sergileyen taraf bizdik. Yakaladığımız fırsatları gole çevirebilseydik farkla galibiyet alabileceğimiz bir maçtı...

Takımımızı, teknik ekibimizi ve yönetimimizi tebrik ediyor, bu soğuk havada takımımızı yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Endişeye mahâl yok, bu takım play-off oynayacak” ifadelerini kullandı.