Ahlatcı Çorum FK’nın 22 Eylül Pazar günü, 6.hafta maçında konuk edeceği Kocaelispor, milli aranın ardından sahasında Manisa FK’ya 2-1 yenilirken, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, takımına güvendiğine vurgu yaptı.

KOCAELİ’NİN

GÜCÜNÜ

HATIRLATMAK

İSTEDİK

Milli ara öncesi Amed Sportif Faaliyetler’e 3-0 yenildikleri maçı hatırlatarak konuşmasına başlayan Ertuğrul Sağlam, “Bizim için ve ülke futbolu için talihsiz karşılaşmadan sonra hafta boyunca Kocaelispor olarak bugünü bekliyorduk. Güzel bir mesaj verebilmek, insanlara tekrar Kocaelispor’un gücünü hatırlatmak ve bizi bu yoldan kimsenin alıkoyamayacağını göstermek için güzel bir atmosfer vardı.

İLK YARI

İSTEDİĞİMİZ

GİBİ BİTTİ

Maalesef maça yine bir kırmızı kartla başladık. Sonrasını aslında iyi götürdük. Oyun dengede giderken sayısal olarak rakibin kırmızı kart görmesiyle dengeyi yakaladık. Sonraki bölüm istediğimiz gibi gitti. Penaltı, gol, yakaladığımız pozisyonlar ile istediğimiz gibi ilk yarıyı tamamladık.

DENGEMİZ

BOZULDU

İkinci yarının başı da kontrollü gitti. İkinci golü bulabileceğimiz bir atağın bizim kalemizde gol olması sonrasında dengemiz bozuldu. Oyuncu değişiklikleri; yıpranan oyuncularımızın yerine daha diri oyuncu koyalım istedik. Sonrası bizim için iyi olmadı kabul ediyorum. Sonrasında penaltı, sonrasında tırmaladık, çabaladık ama golden sonraki bölümü iyi oynayamadık. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık.

ÇORUM MAÇINI

KAZANACAĞIMIZI

UMUYORUM

Ligin başı, takım olma yolunda daha fazla sorumluluk almamız gerekir. Bunu şansız bir mağlubiyet, yol kazası olarak görüp, kafamızı yukarı kaldırıp, önümüzdeki hafta Çorum maçını kazanıp, burada aynı coşkuyla taraftarımızla buluşmayı umuyorum. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Taraftarımızı üzdük. Futbolda bunlar var. Yapacak bir şey yok. Kafayı yere koymanın bize hiçbir getirisi yok. Eksiklerimizi tespit edip çok çalışacağız.

Bu takım gider Çorum’u yener, yeniden zirve yarışının üst basamaklarında sonraki iç saha maçlarında taraftarına bu maçı unutturacak galibiyet hediye eder” şeklinde konuştu.