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Bayat Gediği 18. Sokak’ta dere ıslah çalışmaları sırasında Çorum Belediyesine ait iş makinelerinin üst üste elektrik tellerini koparması mahallelileri mağdur etti.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan mahalle sakinleri dere ıslah çalışmalarını sürdüren iş makinelerinin çalışmalar esnasında defalarca elektrik kablolarını kopardığını ve üst üste elektriksiz kaldıklarından dert yandı.

Öte yandan elektrik kesintilerinin yüksek voltaj sebebi ile evlerindeki eşyalara zarar verdiğini dile getiren vatandaşlar, “Durumu bildirmemize rağmen ilgilenen yok. Yetkililerden çözüm bekliyoruz.” ifadesini kullandı.