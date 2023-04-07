Köy Muhtarı Ferit Tanışık, 9 yıldır gelenek haline getirdikleri toplu iftar etkinliğini bu yılda devam ettirdiklerini belirtti. Ramazan ayında köyde vatandaşların evlerinde yemek pişirmediklerini ifade eden Muhtar Ferit Tanışık, finansmanını köylülerden karşılanan iftar sofrasında hep beraber bir araya gelerek oruçlarını açtıklarını söyledi.

Ramazan boyunca her gün köy meydanında düzenlenen iftarla, halkın arasındaki birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiklerinin altını çizen Muhtar Ferit Tanışık, katkısı olanlara teşekkür ederek, sofralarına herkesi davet etti.



(Haber Merkezi)