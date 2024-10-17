Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı son liste, kırmızı ette yaşanan skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Domuz etinin yanı sıra at ve eşek etinin de vatandaşa yedirildiği ortaya çıktı. Özellikle Adana ve Sakarya illerinde bu durumun yaygın olduğu tespit edildi.

Köfteci Yusuf skandalıyla başlayan süreç, şimdi de at ve eşek etine uzandı. Bakanlığın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden erişilebilen listesindeki mide bulandırıcı detaylar, tüketicileri şok etti.

Kırmızı ette yapılan hilelerin boyutu, uzmanları da endişelendiriyor. Bakanlığın verilerine göre, Adana'da 9, Sakarya'da ise 6 işletmenin at ve eşek eti kullandığı tespit edildi. Bu durum, söz konusu illerde yaşayan milyonlarca insanın sağlığını riske attığını gösteriyor.