Emlak sektöründe karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan sahte ilanları ve sahte emlakçı sorununu çözmek adına hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin geçtiğimiz ay faaliyete geçtiğini ancak tam olarak 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağını anlatan Bayrak, yeni sistemin hem kayıt dışı işlemleri hem de sahte ilanlar ile mağdur olan vatandaşları büyük ölçüde koruma altına alacağını söyledi.

Celalettin Bayrak konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak mülk sahiplerine uyarılarda bulundu. Emlak sektöründe 15 Eylül 2024 tarihi itibariyle önemli bir değişiklik gerçekleştiğini vurgulayarak artık mülk sahiplerinin e-devlet üzerinden Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) Taşınmaz İlanı Yetkilendirme İşlemleri (Ticaret Bakanlığı) bölümünden mülklerini yetkilendirmek zorunda olduğunu anlattı.

Bayrak; yaptığı açıklamada, “Yeni düzenlemeye göre mülk sahipleri sahip oldukları taşınmazları seçip, yetkilendirmek istedikleri gayrimenkul firmasının ‘Yetki Belge Numarası’nı girerek yetkilendirme işlemini tamamlamalıdır. Bu uygulama ile, yetkisiz ilan veren kişiler tarafından bilgi kirliliği ve gerçek dışı astronomik fiyatların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. EİDS sistemi üzerinden yetki veren mülk sahipleri, mülklerinin fiyatlarını onaylamış olacak ve bu durum, Tapuda düşük görünen rayiç bedelletinin maliye tarafından takip edilmesini sağlayacaktır” görüşüne yer verdi.

Çorum’da sektörde 15 yıllık birikimleri bulunan Mustafa Alkan ve Celalettin Bayrak’ın güçlerini birleştirerek geçen yıl Albayrak Caddesi No: 22/B adresinde faaliyete geçirdikleri Limit Emlak’a gelerek bilgi alabilecekleri de vurgulandı.

Bayrak ayrıca firma olarak her türlü gayrimenkul, alım, satım, kiralama ve takip hizmetlerini müşterilerine sorunsuz şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ