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Çorum’da bazı velilerin anaokullarında katkı payı talep edilmesi nedeniyle çocuklarının kayıtlarını sildirmeye başladığı öğrenildi.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan bazı okul velileri, katkı payı altında istenen yaklaşık bin liraya ulaşan okul aidatlarını ödemekte güçlük çektiklerini belirtti.

Bir veli, “Devlete ait olan bu okulun personel parası neden velilerden isteniyor. Devlet okullara personel vermiyor mu? Geçen sene kaldırılan aidat, katkı payı olarak geri gerçekten akıl almaz bir olay” ifadesini kullandı.

BAKAN SEÇİMDEN ÖNCE SÖZ VERMİŞTİ!

Oysa seçimden önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Türkiye'nin hiçbir noktasında; ister tam gün isterse yarım gün eğitim yapsın, hiçbir ad altında okul öncesi eğitimden kesinlikle ücret alınmayacak. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz.” demişti.

14 Ekim’de ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan ‘Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınabilmesi sağlanacak.’ kararıyla aidat uygulaması yeniden geldi.

Bazı veliler ise sosyal medya platformlarında Milli Eğitim Bakanlığı ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü adreslerini etiketleyerek seslerini duyurmaya çalışarak, okul öncesi aidatlarının düşürülmesini istedi.

BAKAN NE DEMİŞTİ?

''ÜCRETLERİN TAMAMINI KALDIRIYORUZ''

Okul öncesi eğitimdeki fiyatlara ilişkin 11 Mayıs'ta yaptığı konuşmada Bakan Özer şunları söylemişti: "Okul öncesi eğitim ile ilgili valilik tarafından komisyonlar marifeti ile belirlenen ücretler vardır. Yarım gün 50 lira-100 lira. Tam gün eğitim veren kreşlerde ise 400 lira, 500 lira gibi. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine dayalı olarak bu ücretler tahakkuk ediliyordu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz. Türkiye'nin hiçbir noktasında; ister tam gün isterse yarım gün eğitim yapsın, hiçbir ad altında okul öncesi eğitimden kesinlikle ücret alınmayacak.''