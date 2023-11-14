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İskilipgücü'ne katkı amacıyla, Üsküdar Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen gecede, İstanbul'da ikamet eden İskilipliler ve Çorumlular büyük ilgi gösterdiler. Şiddetli yağmura rağmen tüm davetiyelerin satıldığı ve salonun tamamen dolduğu belirtilirken, İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu gece masaldan da güzeldi" ifadesini kullandı.



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı organizasyonun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, şehitlerimiz gaziler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan program, gecenin sponsorlarına teşekkür plaketleri verilmesiyle devam etti.

GALATASARAY

VE TRABZONSPOR

FORMALARI AÇIK

ARTIRMA İLE

SATILDI

Konuklara Hasan Güçlü İsdak tarafından hazırlanan meşhur İskilip dolmasının ikram edildiği gecede, Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'ın hediye ettiği ve sarı-kırmızılı futbolcular tarafından imzalanan Galatasaray forması ile Trabzonsporlu futbolcuların imzaladığı Trabzonspor forması açık artırma ile satışa sunuldu. Galatasaray formasını Sistem Makina A.Ş sahiplerinden Bülent Çivici, Trabzonspor formasını ise Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Bey satın aldı.

Gecede, İskilipgücü yararına, İskilip temalı tablo ve fotoğraflar da satışa sunuldu. Organizasyona katılan davetliler, İskilipgücü'ne bağışta bulunurken, en büyük bağış Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den geldi. Türken, 100 bin lira ile gecenin en yüksek bağışını yapan isim oldu.



İskilipgücü Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nihat Armutcu, organizasyona destek olan tüm sponsorlara, geceye katılan tüm davetlilere ve organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Armutcu, "İskilip'imizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. İskiliplilerin gurbette bir araya gelmelerini sağladığımız için güçlüyüz. Gerçekten hiçbir karşılık beklemeden, İskilip için çalıştığımız, tüm çabamızı çocuklarımız için verdiğimiz ve sizlerin desteğini hissettiğimiz için İskilipgüclüyüz" ifadelerini kullandı.



Üsküdar Belediye Başkanı

Türkmen'den 100 bin lira

İskilipgücü'nün İstanbul'daki gecesine "onur konuğu" olarak katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kulübe sağladığı maddi destekle geceye damga vurdu.

Geçen yıl, İskilipgücü tarafından İskilip'te ağırlanan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, selamlama konuşması yaparken, İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu'nun zor şartlar altında büyük başarılara imza atan çalışmalarda bulunduğuna vurgu yaptı. Nihat Armutcu'nun daha büyük başarılar için mutlaka desteklenmesi gerektiğini kaydeden Türkmen, kulübe 100 bin lira bağışta bulunduğunu açıkladı. Türkmen'in bu jesti salonda büyük alkışla karşılık bulurken, İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, fahri hemşehri ilan ettikleri Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Destekçilere plaket

İstanbul'da düzenlenen gecenin ana sponsorlarına İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu tarafından plaket verildi.

Mamur Ajans Reklam A.Ş. sahibi Hakan Manici, Pakro Kimya sahipleri İsmail-Mustafa Topal, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi ve Karaca Tekstil sahibi Saadettin Karaca, Hayat Kart Teknoloji A.Ş. sahibi Hasan Sarı ve Güven Ambalaj Sanayi A.Ş. sahipleri Alaattin Sümer ve Burhan Sümer'e teşekkür amaçlı plaket verildi.



