Sincan Belediyesi, ‘Yaz Festivali kapsamında’ Sincan Park’ta düzenlenen Memleket günlerinin ilkini düzenledi. Sincan Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Ankaralılar günü etkinliğine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katılarak festival alanını gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Sincan Park’ta konserler, memleket günleri, yerel lezzet stantları ve çok daha fazlasıyla yaz festivali devam ediyor. Memleket Günleri Ankara ile başladı.

Ankaralılar Derneği tarafından kurulan stantlar Ankara’nın lezzetleri ve renkleriyle festivalde gün boyu vatandaşlarla buluşurken Ankara havaları ve seğmen gösterileriyle de güzel anlar yaşandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da festival alanında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ercan, "Festival kapsamında düzenlenen bu güzel etkinlik, kültür ve geleneklerimizi yaşatmamıza gelecek nesillere aktarmamıza, birlik ve beraberlik ruhumuzu güçlendirmemize vesile oldu. Sincan Park festival alanına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Yaz Festivali 24 Ağustos’a Kadar Devam Edecek

Yöresel Ürünler Fuarı; Yozgatlılar, Çankırılılar, Ağrılılar, Çorumlular, Kırşehirliler, Kırıkkaleliler, Tokatlılar ve Gümüşhaneliler günleri ile 24 Ağustos’a kadar devam edecek.