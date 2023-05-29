Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını dileyerek “Milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanmıştır. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun.” dedi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Başkan Aşgın Çorum’un yüzde 64,78’lik rekor bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdiğini ifade etti. Verdikleri desteklerden dolayı Çorum halkına teşekkür eden Aşgın, “Allah’ın izniyle zafer inananlarındır ve zafer yakındır dedik. Rabbimize binlerce kez hamd ediyoruz. Bizi mahcup etmedi ve bizlere zafer nasip etti. Bu zaferin büyüklüğünü ve güzelliğini bu meydan bize yansıtıyor. Çorumlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz burada milletin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini görüyoruz. Karşı tarafta ne kadar şer odak varsa birleşti ve yine Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkamadılar. Hamdolsun bugün Kudüs’te Mescid-i Aksa’da Filistinli kardeşlerimiz şükür namazları kılıyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın birinci döneminde Ayasofya kurtuldu, Azerbaycan Karabağ kurtuldu. Bu aziz Türk milletine yetmez, daha kurtarılacak Kerkük, Doğu Türkistan ve Kudüs var. Bu zafer Allah’ın izniyle bunu müjdeliyor. Bu zaferi yaşatan Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum.” dedi.

Cumhur ittifakı destekçilerine de teşekkür eden Başkan Aşgın, “Bizi asla yalnız bırakmayan, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında ölümüne duran Milliyetçi Hareket Partisi’ni, Büyük Birlik Partisi’ni, AK Partimizi, Yeniden Refah Partisi’ni, Demokratik Sol Parti’yi ve aziz milletimizi hürmetle saygıyla selamlıyorum.” dedi.

“Seçim sonuçlarının ve Türkiye Yüzyılının ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum” diyen Başkan Aşgın “Milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullandı. Bu daha yeni bir başlangıç. Bu Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, bu Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılı’nda devletinin arkasında, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durmadan, yorulmadan, usanmadan dimdik durmaya devam edeceğiz. Zaferimiz mübarek olsun, yarınlarımız aydınlık olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun” dedi.