Tüm Türkiye’yi imrendirecek bir şekilde dostça, centilmence...

Süper Lig’in yeni takımı Arca Çorum FK, Cumartesi günü komşu Samsun’da Samsunspor ile karşılaşacak. Bana göre, bundan böyle Samsun-Çorum arasındaki futbol maçları “Orta Karadeniz Derbisi” olarak anılacaktır. Samsun, zaten Süper Lig’in demirbaşlarından biri. Çorum FK’nın da artık ligde kalıcı olacağına inandığımıza göre, bu tanımlama sanırım doğru olur.

Samsun, öteden beri bölgemizin merkezi, metropol kenti. Bizim kuşak, 1960’lı yıllarda harçlıklarımızı biriktirir, Samsun Fuarı’na gezmeye giderdik. Ve henüz kasaba görünümündeki Çorum’la kıyaslanınca, Samsun büyük ve hareketli bir kent olarak bizleri büyülerdi.

Ama Çorum da, son 50 yılda “dişiyle-tırnağıyla” takdire değer bir sanayileşme çabası gösterdi ve bölgesinin ihracat şampiyonu oldu. 1980’li yıllarda merhum Turgut Özal’ın “bölgeyi dünyaya açma” tasarısından yola çıkarak, “Çorum üretim merkezi, Samsun dünyaya çıkış kapısı olmalı” diye kaç yazı yazdığımı hatırlayamıyorum bile.

Yaklaşık 130 yıllık hayalimiz olan demiryolu için yazdığım yazıların ise gerçekten hesabı tutulamaz. Çorum olarak bu konuda da çok çaba harcadık ve nihayet Ankara-Çorum-Samsun hızlı tren hattı, süratle yapılıyor. Hem sosyal-kültürel, hem de lojistik açıdan Çorum ile Samsun daha da yakınlaşıyor. Bölgesel kalkınmanın lokomotifi diye nitelediğimiz Çorum, bu anlamda daha da büyük avantaj kazanıyor ve sorumluluğu daha da artıyor.

Bütün bu yazdıklarımın özeti: Çorum ile Samsun dosttur, kardeştir. Bölgeyi birlikte kalkındıracak sinerji kaynaklarıdır.

Samsunspor ile Çorum FK arasında oynanacak futbol maçı da, Türkiye’ye örnek teşkil edecek derecede dostane ve centilmence geçecektir, geçmelidir. Çorumlu sporseverler, komşu kentin stadında, kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduracaklar ve güçlü biçimde takımlarını destekleyeceklerdir. Ama, komşuluk adabını asla aşmadan…Sezonun ikinci yarısında da, Samsunlu sporseverleri aynı duygularla Çorum’da -konuk demeyeyim- baştacı edeceklerdir.

Sahada ortaya çıkacak sonucu, elbette futbol belirler ve “centilmence” geçtikten sonra, herkes tarafından da saygıyla karşılanır.

Samsun ile Çorum arasındaki komşuluk hukukunda yeni bir dönem başlıyor. Hayırlı olsun. Tekrarlayayım; Türkiye’yi imrendirecek şekilde dostane ve centilmence olsun.