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30 Ağustos zaferini dünyadaki tüm mazlum ve mağdur milletlere de ilham kaynağı olduğunu hatırlatan Vali Zülkif Dağlı mesajında milletimizin en büyük gücünün birlik beraberliğinden geldiğini hatırlattı.

Aziz Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yüce Türk Milleti olarak hep birlikte yaşadığımızı dile getiren Vali Dağlı; “26 Ağustos’ta Büyük Taarruz’la başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlanan bu zafer; Türk milletinin istiklâl ve istikbâlini koruma konusundaki kararlılık sembollerinden biri olarak tarihimize altın harflerle yazılmıştır” dedi.

Anadolu’nun düşman egemenliği altına girmesinin önünü tamamen kapatan bu destansı zaferin tüm mazlumlara ilham kaynağı olduğunu da söyleyen Vali Dağlı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bu eşsiz zaferin ardında istiklâl ve istikbâli uğruna her türlü imkansızlıklara rağmen, canını hiçe sayarak vatanını müdafaa eden aziz milletimizin milli birlik şuuru, vatan ve bayrak sevgisi, kahraman ordumuzun cesareti ve fedakarlığı vardır.

Bilinmelidir ki; tarih boyunca gücünü, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız zorlukları aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm halkımızın ve Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin kahraman mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum”