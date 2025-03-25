'Sabırdan, edepten, sükûnetten yana isek de sabrımızın da bir sınırı, bir taşma noktası muhakkak vardır.' diyen Aşgın, "Saraçhane'de Sn. Cumhurbaşkanımız'ın rahmetli annesine ve ailesine ahlaksızca sözler sarf eden güruhu; bu milletin kutsalı olan cami ve kabristanlara yapılan saygısızlığı ve onlara bu yolu açanları, bu ahlaksızlığa sebep olanları şiddetle kınıyorum. Bu alçaklığın, ahlaksızlığın da hesabı elbet sorulacak. Unutmayın! Bir kişinin özgürlüğü, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Hiçbir özgürlükte de ahlaksızlığa yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ