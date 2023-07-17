Yavruturna ve Kale Mahallesi’nde yapılan delege seçimlerine katılarak demokrasi şölenine katkı sunan, kendisinin de desteklediği mavi listeye oy veren vermeyen ayıca farklı renklerde yarışan listelere oy veren tüm parti üyelerine teşekkür eden Kayahan Boztepe, seçimlerin CHP’ye yakışır bir şekilde sonuçlanması temennisinde bulundu.

İki mahallede gerçekleştirilen seçimlerin büyük bir olgunlukla, dostça ve kardeşçe tamamlandığını ifade eden Boztepe, 23 Temmuz Pazar günü Bahçelievler Mahallesi’nde düzenlenecek olan mahalle delege seçimlerinin de aynı olgunlukla sonuçlanacağından şüphesinin olmadığını belirtti.

Hafta sonu Bahçelievler Mahallesi’nde düzenlenecek olan delege seçimlerinde tüm parti üyelerinden mavi listeyi desteklemelerini isteyen Kayahan Boztepe, sonuç ne olursa olsun kazananın CHP olacağını kaydetti.

Ayrıca seçimlerin kavgasız-gürültüsüz, şölen havasında gerçekleşmesini sağlayan CHP İl Başkanı Ümit Er ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz başta olmak üzere emeği geçen tüm parti yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür eden Boztepe, CHP parti yönetimine talip olan tüm adaylara da başarılar diledi.