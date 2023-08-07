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Mahalle ve köylerde gerçekleştirilen delege seçimlerine katılarak demokrasi şölenine katkı sunan, kendisinin de desteklediği Mavi Liste’ye oy veren vermeyen ayıca farklı renklerde yarışan listelere oy veren tüm parti üyelerine teşekkür eden Kayahan Boztepe, seçimlerin CHP’ye yakışır bir şekilde sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mahalle delege seçimlerinin büyük bir olgunlukla, dostça ve kardeşçe tamamlandığını ifade eden Boztepe, seçimlerin kavgasız-gürültüsüz, şölen havasında gerçekleşmesini sağlayan CHP İl Başkanı Ümit Er ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz başta olmak üzere emeği geçen tüm parti yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Boztepe, Merkez İlçe Kongresi’nde de katılımcı, ötekileştirmeyen, demokratik, bütünleştirici, şeffaf ve yenilikçi bir yönetimin devamı için Mavi Liste’ye destek beklediklerini söyledi.

İlçelerde de kongre sürecinin başladığına değinen Kayahan Boztepe, İlçe Başkanı seçilecek isimleri şimdiden kutlayarak, ilçe kongrelerinin de bir demokrasi şöleninde geçmesi temennisinde bulunarak, parti yönetimine talip olan tüm adaylara da başarılar diledi.