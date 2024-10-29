Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim Çarşamba günü (yarın) Geredespor ile Hacettepe 1945 arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 5.hafta maçını Çorum bölgesi hakemlerinden Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek. Gerede İlçe Stadı’nda oynanacak maçta Boyraz’ın yardımcılıklarını Bartın bölgesinden Osman Oğurlu ve Karabük bölgesinden Elvan Kapanşahin yapacak. Yine Çorum bölgesinden Serhat Doğan ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Editör: RIFAT KARA