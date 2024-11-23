Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Pazar günü Edirnespor ile Denizlispor arasında oynanacak olan Nesine 3.Lig 4.Grup 12.hafta maçını Zonguldak bölgesi hakemlerinden Eren Gökmen yönetecek. Edirne Tunca Futbol Sahası’nda saat 14.00’de başlayacak maçta Gökmen’in yardımcılıklarını yine Zonguldak bögesinden Emin Kılıçarslan ve Kayseri bölgesinden Halit Karacabay yapacak. Çorum bölgesinden Ertuğrul Ramazan Boyraz ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Editör: RIFAT KARA