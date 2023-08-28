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Gerek yetiştirdiği sporcular gerekse sporculuğunda kazandığı başarılarla Çorum’un badmintondaki lokomotifi olan Barış Boyar, madalya koleksiyonuna bir altın, bir gümüş daha ekledi.

Antalya-Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 6.’sını düzenlediği Geleneksel Veteranlar Badminton Turnuvası’na davet edilen Barış Boyar, hem tek erkeklerde, hem de karışık çiftlerde derece yaparak kürsüye çıktı. Aynı zamanda kendi adını taşıyan Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü’nün de başkanı ve aynı zamanda sporcusu olan Boyar, 40+ yaş tek erkekler kategorisinde, karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Boyar, +35 yaş karışık çiftler kategorisinde ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden partneri Rasime Basat ile birlikte şampiyonluk mücadelesi verdi. Basat-Boyat çifti, finale kalmasına rağmen şampiyonluk maçını kaybederek ikinciliği elde etti. Böylece Barış Boyar turnuvayı 1 birincilik ve 1 ikincilik madalyası ile tamamlayarak koleksiyonundaki madalya sayısını artırdı.