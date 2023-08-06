Gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi’nde bulunan E.Ö.’ye ait oto boya atölyesinde yangın çıktı.
Yangını farkeden vatandaşlar iş yerinin camlarını kırdıktan sonra kapıları açarak içeride bulunan araçları dışarı çıkardılar.
Yangın, olay yerine sevk edilen Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
İş yerinin kapısını açarak içeride bulunan araçları yanmaktan kurtaran S.D.(16) ile İ.S.(45), kırılan camlar nedeni ile hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.