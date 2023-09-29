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Ticaret Borsası Yönetim ve Meclis üyelerinin kararı ile kazandırılan toprak analiz cihazı faaliyete geçti. Üreticilerin daha verimli, daha kaliteli ve yüksek ürün almasına katkı sağlayacak olan cihazda ilk analiz de yapıldı.

Konu ile ilgili Çorum Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada üreticilere sunulan “Toprak Analizi” hizmetinin başlamasıyla birlikte ilk olarak Ovasaray Köyü’nden üretici Mustafa Boyraz’ın toprak analizi yaptırdığı açıklandı.

Analizini yaptıran Mustafa Boyraz, Borsanın hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Boyraz yaptığı açıklamada: “Gerçekten de köylümüz için büyük bir hizmet, uzun yıllardır çiftçilik ile uğraşıyorum, toprağımı her zaman gübreledim ama toprak analizi yaptırmamıştım. Verilen bu hizmetten çok memnunum. Toprağımın analizi sonucunda neyin eksik olduğunu, toprağıma hangi gübrenin ne kadar atılacağını, bu sayede verimi nasıl yükseltebileceğim hakkında bilgi sahibi oldum. Analiz cihazının borsaya kazandırılmasında emeği geçen Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat’a ve yönetimine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” görüşüne yer verdi.