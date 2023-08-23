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Çorum’da vatandaşların hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerde Vergi Dairesi önünde uzun kuyruklar oluşturduğu vurgulanıyor. Av tüfeği ve silah ruhsatı için ‘borcu yoktur’ belgesi almak için Vergi Dairesi’ne gelen vatandaşların uzun kuyruklarla karşılaştığı açıklandı.

Av tüfeği ve silah ruhsatında borcu yoktur belgesi almak için verilen sürenin 1 Eylül 2023’te sona erecek olmasının da sıkıntıyı beraberinde getirdiğini belirten vatandaşlar, Resmi kurumların islak imzalı olmayan E-Devlet belgesini kabul etmemesinin de ayrı bir sorun olduğunu dile getirdi.

Yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi için yardım bekleyen vatandaşlar, sürenin uzatılmasını da talep ediyor.