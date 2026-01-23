Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Bağ-Kur ve vergi borcu bulunan çiftçilerin kredi kullanabilmesinin önünü açacak yeni bir düzenlemeye ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Özdemir, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın, söz konusu sorunla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Yapılan görüşmede, Bağ-Kur ve Maliye borcu bulunan çiftçilerin krediye erişimini kolaylaştıracak bir düzenleme ihtiyacının Cumhurbaşkanı’na arz edildiğini ifade eden Başkan Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da konunun çözümü için Mehmet Şimşek ile bizzat görüşerek gerekli düzenlemenin yapılması yönünde talimat verdiği bilgisini aldıklarını açıkladı.

Adem Özdemir açıklamasında, “İnşallah çiftçilerimizin rahat bir nefes almasını sağlayacak bu adım kısa sürede hayata geçirilir ve olumlu sonuçlar alınır” ifadelerini kullandı.

Sorunun çözüm sürecinde ilk günden itibaren yoğun çaba gösterildiğini vurgulayan Ziraat Odası Başkanı Özdemir, Şemsi Bayraktar’a çiftçiler adına teşekkür ederek, yapılacak düzenlemenin tarım sektörü açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ