Çorum Ticaret Borsası tarafından yürütülen Tarım Depoları Projesi kapsamında, Karaca Köyü’nde gerçekleştirilecek Hafriyat ve Nakliye İşi için alınan teklifler değerlendirme sürecinden geçirildi.

Proje çerçevesinde açılan ihale sürecine toplam 14 firma katılım sağladı.

Çorum Ticaret Borsası yetkilileri, tekliflerin teknik ve mali kriterler doğrultusunda, şeffaflık ve rekabet ilkeleri esas alınarak titizlikle incelendiğini belirtti.

Borsa tarafından yapılan açıklamada, Tarım Depoları Projesi’nin bölge tarımının altyapısını güçlendirmeyi, ürünlerin sağlıklı koşullarda depolanmasını sağlamayı ve tarımsal ticarette verimliliği artırmayı hedeflediği vurgulandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte üreticilerin depolama imkânlarının genişlemesi ve tarımsal değer zincirinin güçlenmesi bekleniyor.

Çorum Ticaret Borsası, bölge tarımına doğrudan katkı sunacak yatırımlarını kurumsal yönetim, şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, Tarım Depoları Projesi’nin planlanan takvim doğrultusunda ilerleyeceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi