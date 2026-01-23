Çorum’da 3 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Mercimekci (57) için polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Ulukavak Mahallesi’ndeki evinden çıkan Şerife Mercimekci’den bir daha haber alamayan yakınları, durumu polise bildirerek, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Mercimekci’nin bulunması için çalışma başlattı.

Yakınları, Şerife Mercimekci’yi gören ya da yerini bilenlerin 0.531 709 33 59 numaralı telefona bilgi vermelerini rica etti.

Muhabir: Haber Merkezi