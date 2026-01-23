Gümüşhacıköy’e gitmekte olan bir sürücü navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu Çatak Hobi Bahçeleri mevkiinde kara saplanarak mahsur kaldı. Kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyen vatandaşın yardım çağrısı üzerine bölgeye Çorum Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip, mahsur kalan vatandaşı ve aracını bulunduğu noktadan kurtardı. Güvenli bölgeye çıkarılan sürücüye, ekipler tarafından Çorum-Samsun çevre yoluna kadar eşlik edildi.
Sağlık durumu iyi olan vatandaş, yoluna devam etti.

Muhabir: Haber Merkezi