BES-SEN Genel Başkanı Mehmet Öztürk, bütün emekli örgütlerine açık bir çağrıda bulunarak, birlik ve beraberlik halinde mücadele etmeye davet etti.

Mehmet Öztürk yaptığı yazılı açıklamada 24 yıllık AKP iktidarının başladığı ilk günden bugüne kadar Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere, adalet sistemi ve toplumsal yapısının, ahlaki değerlerinin yanı sıra, bütün alanlarda büyük bir çöküşün içinde olduğunu söyledi.

Böyle bir ortamda tüm emeklilerin enerjilerini, aklını ve güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Hepimize umut olacak ve bütün zorlukları aşabilecek bir toplumsal seferberliği birlikte yaratmaya çağırıyoruz. İktidara karşı hiçbir yanılsamaya kapılmadan, verdiğimiz 4 yıllık mücadelemizin onuruyla, bugün de iktidarın dayattığı ekonomik sisteme karşı tavır alma sorumluluğuyla mücadele ediyoruz. İktidarın yoksulluk rejiminden kurtulmak için, bütün emekli örgütlerini birlikte inisiyatif almaya çağırıyoruz” diye konuştu.

“EN GENİŞ BİRLİĞİ SAĞLAMALIYIZ”

Ülkenin muhalefet birikiminin ve ilerici toplumsal mücadele dinamiklerinin, bu 'yoksulluk imparatorluğuna son verecek bir güçte olduğunu ifade eden BES-SEN Genel Başkanı Mehmet Öztürk, “Bu dayatmacı rejimden kurtulmanın, emekli ve emekçi halklar için bir çıkış yolu yaratmanın en gerçekçi yöntemi laik, kamucu ve toplumsal barışı hedefleyen bir mücadeleyi örgütlemektir. Bugün yapmamız gereken zenginlerin serveti artarken, açlık ve yoksulluk içinde yaşayan milyonlarca emekliyi birleştirmek için mücadele etmektir. Toplumu din ve mezhep temelinde bölmeye çalışanlara karşı, en geniş birlikteliği sağlamak zorundayız” dedi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

Emeklilerin refah içinde yaşayabileceği bir düzen kurabileceklerini de vurgulayan Öztürk, şunları söyledi: “Gün, şimdi ortak akıl ve sorumlulukla kazanacağımız o güne adım adım yürümenin günüdür. Bütün baskıları boşa düşürecek yolları birlikte bulacağız. Elbette en güzel hükmü sonunda biz vereceğiz! Onlar kaybedecek! Biz kazanacağız. Haydi, sen de güç ver. Hep birlikte bu açlık ve yoksulluk düzenine son verelim. Ülkemizin tüm emekli örgütlerini, yurtseverleri, kazanma iradesini savunan herkesi bu irade etrafında birleşmeye, ortak akıl ve sorumluluk buluşmalarında inisiyatif almaya çağırıyoruz”