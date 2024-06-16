Alaca ilçesinde hayvanat bahçesi ve mesire piknik alanı olarak hizmet veren Veli Çayırı'nda kamelya, otopark, oturma yerleri, piknik bölgeleri yapım işleri hız kazandı. Kurban Bayramı'nda hizmete girmesi beklenen alan 08.00-22.30 saatleri arasında halka hizmet verecek. Çevre il ve ilçelerden yoğun ziyaretçi akınına uğrayan çayırla ilgili bilgi veren Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Veli Çayırı'nda yeni otopark için çalışmalarda sona gelindi. Ayrıca yeni kamelyalarda yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunuldu. İlçe halkı ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimizin Veli Çayırı'nı daha rahat kullanabilmeniz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Editör: İHA AJANS