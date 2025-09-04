Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti MKYK Üyesi Dr. Fahrettin Yahşi, Alaca Haber’e ziyarette bulundu. Ziyarete; AK Parti İl Başkan Vekili Ali Sami Odabaş, İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, İl Başkan Yardımcısı Cemil Öz ve İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Eyyubi Batır da katıldı.

Fahrettin Yahşi, programda yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisi, enflasyon verileri ve terörün ekonomi üzerindeki etkileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yahşi, Merkez Bankası’nın enflasyon oranlarına dikkat çekerek, yıllara göre düşüşün devam ettiğini ve önümüzdeki süreçte bu konunun gündemden kalkacağını ifade etti. Ayrıca enflasyonun her ay düzenli şekilde düşüş gösterdiğini vurguladı.

Asgari ücret ve refah seviyesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yahşi, Türkiye’nin dünyada satın alma gücü paritesine göre 17. sırada olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın refah seviyesi yükseliyor, daha ileriye gidebiliriz” dedi. İş gücüne katılım oranı arttıkça üretimin de artacağını, bunun da ekonomiyi yukarıya taşıyacağını söyledi.

Ekonomik krizlerin kalıcı olmadığını dile getiren Yahşi, Türkiye’nin dinamik ve güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu ifade etti. “Her 5 senede bir kriz yaşandı ama Türkiye hepsinden çıktı. Pandemi ve göçmen krizi ekonomiyi sarsmış olsa da bu sadece Türkiye’ye özgü değil, bölgesel bir problemdi” şeklinde konuştu.

Özellikle terörün ekonomiye olan dolaylı etkilerine dikkat çeken Yahşi, “Terörsüz bir Türkiye, ekonomiyi daha da güçlendirecek. Terör sona erdiğinde Türkiye başarıya ulaşacak ve terör prangasından da kurtulmuş olacağız ” ifadelerini kullandı.