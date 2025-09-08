Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma devriye ekiplerinin yol kenarında bitkin halde bulduğu yaralı şahin, tedavi edilmek üzere korum altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyü mevkiinde jandarma ekipleri, yol kenarında hareketsiz duran bir şahini fark etti. Aracından inerek kuşu kontrol eden jandarma personeli, şahinin üzerinde herhangi bir yara izi olmadığını ancak bitkin düştüğü için uçamadığını tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi sevk edildi. Ekipler tarafından muhafaza altına alınan yaralı şahin, tedavisinin yapılması ve doğal yaşam alanına geri salınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Muhabir: İHA AJANS