Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5.eleme turu maçında konuk olduğu 2.Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor’u 6-4 yenerek tarihinde ilk kez gruplara kaldı.

Erzincan 13 Şubat Stadı’nda oynanan ve Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Furkan Aksuoğlu’nun yönettiği maçta Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ilk 11’de büyük rotasyon yaptı. Ligde en son Amed Sportif Faaliyetler’le oynanan maçın 11’inden sadece Tunahan’ı sahaya süren Özbalta, Mustafa Emre, Taha İbrahim ve Ozan Sol’a ilk kez forma verdi. Hasan Ege ve Atakan Cangöz ise ilk kez ilk 11’de görev aldılar.

İLK YARIYI 1-0 ÖNDE KAPATTIK

Maça etkili başlayan Ahlatcı Çorum FK, henüz 3.dakikada hızlı gelişen atakta Ahmethan Köse’nin ceza yayının gerisinden, yaklaşık 25 metreden attığı mükemmel golle 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlı ekip ilerleyen dakikalarda Mustafa Emre, Ahmethan ve Kasongo ile önemli fırsatlardan yararlanamadı. Erzincanspor ise özellikle Arif Emre ile bulduğu fırsatları değerlendiremeyince ilk yarı Ahlatcı Çorum FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliği ile başlayan Ahlatcı Çorum FK, 49.dakikada Eren Karadağ ile farkı ikiye çıkartırken, 51’de Ahmethan Köse kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak durumu 3-0’a getirdi.

58.dakikada, Mustafa Emre farkı dörde çıkarttı. Rakip yarı alanın ortalarında kazandığı topla takımını atağa kaldıran Mustafa Emre, sağdan Suat’ın penaltı noktasına çıkarttığı topu ağlara göndererek Çorum FK kariyerindeki ilk golünü attı: 4-0.

7 DAKİKADA 3 GOL YEDİK

4-0’dan sonra Erzincanspor’un geri dönüş çabaları vardı. 68’de eski bir Çorum FK’lı olan Yasin Dülger skoru 4-1’e getirirken, 1 dakika sonra Şamil farkı ikiye indirdi: 4-2. Ahlatcı Çorum FK peş peşe yediği gollerin şokunu henüz atlatamazken 75.dakikada Şamil’in golüyle durum 4-3 oldu.

84.dakikada sağdan gelişen atakta Eren ceza sahasında düşürülünce Ahlatcı Çorum FK penaltı kazandı. 85’te atışı kullanan Suat topla kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderince Ahlatcı Çorum FK farkı yeniden ikiye çıkartıp rahatladı: 5-3.

86.dakikada fark yeniden 1’e indi. Savunma ve kaleci Mahmut Eren’in büyük hatası sonucu Salih Emin topu ağlara gönderdi: 5-4.

Son dakikalarda iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim sonrası Ahlatcı Çorum FK’dan Atila, Erzincanspor’da ise Muhammed kırmızı kart görünce iki takım da 10 kişi kaldı.

90+6.dakikada hızlı gelişen atakta Eren kendi yarı alanından aldığı topla ceza sahasına kadar girip fileleri havalandırınca karşılaşma Ahlatcı Çorum FK’nın 6-4’lük üstünlüğü ile sona erdi.

Uzun süre hafızalardan kalacak çılgın maçta, ikinci yarıda tam 9 gol atılırken, 2 de kırmızı kart çıktı.