Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye Güreş Federasyonu’nun yeni Başkanı Taha Akgül’ü ve yönetimine giren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ı tebrik etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın açıklaması şu şekilde;

“Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı seçilen değerli kardeşim, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Güreşçimiz Taha Akgül'ü yürekten kutluyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Taha Akgül başkanlığındaki Türkiye Güreş Federasyonu yönetiminde yer alan Belediye Başkan Yardımcımız İsmail Yağbat'ı da gönülden tebrik ediyorum.

Genel kuruldaki bir diğer başkan adayı Selçuk Çebi'ye demokratik sürece verdiği katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Güreş camiamıza hayırlı olsun” dedi.