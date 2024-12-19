Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 6 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği müsabakalarında önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Mehmetçik Anadolu Lisesi ile Özel Çorum Boğaziçi Koleji karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Boğaziçi Koleji karşılaşmayı 3-0 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Mehmetçik Anadolu Lisesi ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI EROL OLÇOK’UN OLDU

Boğaziçi Koleji ile Mehmetçik Anadolu Lisesi arasında oynanan final maçı öncesi Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Başöğretmen Anadolu Lisesi üçüncülük maçında kozlarını paylaştılar.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 25-23, 25-14 ve 25-22’lik setlerle kazanan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncülük kupasının sahibi olurken, Başöğretmen Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.