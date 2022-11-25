Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ve Boğazkale Belediyesi Başkanı Mesut Ocaklı, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ederek Boğazkale’de yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgiler verdiler.

“BOĞAZKALE YENİ HÜKÜMET KONAĞI İHALEYE ÇIKIYOR”

Çorum’un önemli turizm merkezlerinden Boğazkale’ye yapılacak olan yeni hükümet konağının projesinin tamamlandığını ve kısa sürede ihaleye çıkacağını belirten Ceylan, “Şu an hizmet verilmekte olan Hükümet Konağı’nda Kaymakamlık, Mal Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Emniyet Amirliği olarak ilçe halkımıza hizmet etmektedir. Yeni Hükümet Konağı’nın tamamlanmasıyla vatandaşımız eser ve hizmet siyasetini daha modern bir binada kavuşturarak, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması sağlanacaktır. Boğazkale Yeni Hükümet Konağımız, Projesi bitti ve ihaleye hazır hale getirdik. Önümüzdeki aylarda ihaleye çıkarılacaktır.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE SÜLAYMAN SOYLU’YA TEŞEKKÜR

Boğazkale’ye kazandırılan yatırımlar için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür eden Milletvekili Ceylan "Cumhur İttifakı'nın ülkemizin birliğinin, dirliğinin, huzur ve güvenliğinin teminatıdır. Milli iradenin, millet egemenliğinin sarsılmaz savunucusu, büyük ve güçlü Türkiye’nin yılmaz neferidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve emeği geçenlere Boğazkale ilçemiz adına teşekkür ediyorum.

Boğazkale Hükümet Konağımız ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

