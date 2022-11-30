Milliyetçi Hareket Partisi mensubu Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek ilçede yapılan asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyarete, AK Parti Boğazkale İlçe Başkanı Hüseyin Sülün ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Gürbüz Özel de katıldı.

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Ağustos ayından Boğazkale’nin Hitit Caddesi’ne bin ton asfalt serimi yapmıştı. Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı kendilerine sunulan destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Belediye olarak Çorum’u bir bütün olarak düşündüklerini vurgulayan Aşgın, “Tüm ilçelerimize ağabeylik yapmaya, asfalt başta olmak üzere her türlü yardımı yapmaya, ilçelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

