Boğazkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen yardım kampanyasına ilçe merkezinden ve köylerden yardım geldi. İlçeden ilk etapta 2 TIR yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı.

Gıda, temizlik giyim ve malzemelerinden oluşan yardım tırların ardından ilçe merkezinde bulunan Puduhepa Kadın Kooperatifi öncülüğünde bir araya gelen kadınların yaptığı yaklaşık 5 bin ekmek, poğaça ve çörek deprem bölgesine gönderildi.

Yardım faaliyetlerini devam ettiği ilçede özellikle köylerden yakacak odun yardımı geliyor. Kesilmiş ve paketlenmiş halde 1 tır yakacak odun da bölgeye sevk edildi. İlçeden deprem bölgesine 2 tır un ve 575 top kefen bezi de ulaştırıldı.

(AA)

